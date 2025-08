PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Rabbiner in Supermarkt angegangen +++ Mann geht auf zwei Andere los +++ In Haus eingestiegen

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Rabbiner in Supermarkt angegangen,

Bad Homburg, Gonzenheim, Basler Straße, Montag, 04.08.2025, 16:50 Uhr

(fh)Am Montagnachmittag wurde in einem Supermarkt in Bad Homburg-Gonzenheim ein Rabbiner verbal und körperlich angegangen. Gegen 16:50 Uhr befand sich der 39-jährige Rabbiner in Begleitung seiner Kinder in dem Einkaufsmarkt in der Basler Straße. Dort soll dem Mann, welcher entsprechend gekleidet war, von einem Unbekannten "Free Palestine" entgegengerufen worden sein. Als der 39-Jährige den Fremden daraufhin fotografierte, habe ihm dieser das Mobiltelefon aus der Hand geschlagen, sodass es zu Boden fiel. Weiterhin sei er vom Unbekannten angerempelt worden. Der 39-Jährige wurde nicht verletzt, sein Mobiltelefon blieb unbeschädigt.

Bei dem Unbekannten, welcher im Anschluss den Laden verlassen hatte, soll es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten, rund 1,80 m großen Mann mit sportlicher Statur und kurzen, schwarzen Haaren gehandelt haben. Er war bekleidet mit einer schwarzen Hose sowie einem weißen T-Shirt und führte eine Umhängetasche mit sich.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt zu dem Vorfall und nimmt Hinweise zu dem Unbekannten unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

2. Mann geht auf zwei andere los,

Neu-Anspach, Theodor-Haubach-Weg, Montag, 04.08.2025, 23:00 Uhr

(fh)Am späten Montagabend hat ein bislang unbekannter Jugendlicher in Neu-Anspach zwei Heranwachsende angegriffen. Den Angaben der beiden 18-Jährigen zufolge seien sie gegen 23:00 Uhr im Theodor-Haubach-Weg von dem Unbekannten angesprochen und kurz darauf mit jeweils Schlägen gegen den Kopf angegriffen worden. Anschließend sei der Unbekannte in Richtung des Stabelsteiner Wegs davongelaufen.

Der Junge soll etwa 16 Jahre alt gewesen sein und dunkle, lockige, kurze Haare gehabt haben. Er war bekleidet mit einem blauen T-Shirt der Marke Adidas sowie einer schwarzen Jogginghose und schwarzen Sneakern.

Hinweise zur Tat nimmt die Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

3. In Haus eingestiegen,

Wehrheim, In der Mark, Montag, 04.08.2025, 13:30 Uhr bis Dienstag, 05.08.2025, 09:30 Uhr

(fh)Über ein gewaltsam geöffnetes Kellerfenster sind Einbrecher zwischen Montag und Dienstag in ein Wohnhaus in Wehrheim eingebrochen. Nachdem die Täter in der Zeitspanne von 13:30 Uhr bis 09:30 Uhr in das Haus in der Straße "In der Mark" eingedrungen waren, durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten im Anschluss mit bislang noch unbekannter Beute.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer (06081) 9208-0 entgegen.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell