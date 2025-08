PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher unterwegs +++ Werkzeug aus Pkw entwendet +++ Fußgänger angefahren und abgehauen +++ Alkoholisierter und Führerscheinloser kollidieren

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Einbrecherduo wird gestört,

Wehrheim, Egerlandstraße, Montag, 04.08.2025, 02:03 Uhr

(fh)In der Nacht zum Montag schlugen Bewohner in Wehrheim zwei Einbrecher in die Flucht. Ersten Ermittlungen zufolge kletterten die beiden Täter um 02:03 Uhr in der Egerlandstraße mithilfe einer Leiter auf eine Terrasse im Obergeschoss. Dort machten sie sich an der Terrassentür zu schaffen und riefen damit die Hausbewohner auf den Plan. Die beiden dunkel gekleideten Einbrecher, von denen einer eine Stirnlampe trug, flüchteten im Anschluss in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunus ermittelt. Hinweise können unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen werden.

2. Einbruch in Einfamilienhaus,

Oberursel-Oberstedten, Marienbader Straße, Mittwoch, 30.07.2025, 14:00 Uhr bis Freitag, 01.08.2025, 10:15 Uhr

(fh)Im Oberurseler Stadtteil Oberstedten waren zwischen Mittwoch und Freitag Einbrecher aktiv. Die Unbekannten gelangten zwischen 14:00 Uhr am Mittwoch und 10:15 Uhr am Freitag auf das Grundstück in der Marienbader Straße. Anschließend brachen sie ein Fenstergitter heraus und gelangten dann über das gewaltsam geöffnete Fenster in das Haus. Hier wurden mehrere Räume durchwühlt und mit Diebesgut im Gepäck wieder verlassen. Der am Gebäude verursachte Sachschaden beläuft sich auf knapp 10.000 Euro.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunus bittet in der Sache um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

3. Werkzeug aus Pkw entwendet,

Königstein, Theresenstraße, Freitag, 01.08.2025, 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr

(fh)Am Freitagmorgen wurde aus einem in Königstein abgestellten Fahrzeug Werkzeug gestohlen. Im Zeitraum von 07:30 Uhr bis 08:00 Uhr trat ein Dieb in der Theresenstraße an einen Ford Transit heran und schlug die rechte Heckscheibe ein. Anschließend nahm er aus dem Firmenfahrzeug zwei Akkuschrauber sowie einen Laser im Gesamtwert von etwa 1.000 Euro an sich und flüchtete.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizei unter der Telefonnummer (06174)9266-0.

4. Fußgänger angefahren und abgehauen,

Bad Homburg, Berliner Straße, Sonntag, 03.08.2025, 09:00 Uhr

(fh)Am Sonntagmorgen wurde ein Fußgänger auf der Berliner Straße von einer bislang flüchtigen Person angefahren und verletzt. Den Angaben des 18-Jährigen nach, sei er gegen 09:00 Uhr im Kreuzungsbereich der Berliner Straße zwischen dem Bommersheimer Weg und einer Tankstelle von einem hellen Fahrzeug angefahren worden. In Folge der Kollision stürzte der Heranwachsende, verletzte sich und kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. Der verantwortliche Fahrer oder die verantwortliche Fahrerin kümmerte sich nicht um den Angefahrenen, sondern flüchtete vom Unfallort.

Hinweise in diesem Zusammenhang nimmt die Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 entgegen.

5. Alkoholisierter und Führerscheinloser kollidieren, Oberursel-Stierstadt, Landesstraße 3015, Samstag, 02.08.2025, 01:51 Uhr

(fh)In der Nacht zum Samstag sind zwei Autofahrer an einer Einmündung in Oberursel-Stierstadt miteinander kollidiert. Während einer von ihnen unter dem Einfluss von Alkohol gefahren war, konnte der andere keinen Führerschein vorweisen. Um 01:51 Uhr fuhr ein 22-Jähriger mit seinem BMW die Landesstraße 3015 (Oberhöchstadter Straße) von Kronberg nach Oberursel entlang. Zeitgleich befuhr ein 73-Jähriger in einem VW die Weingärtenumgehung aus Richtung der Frankfurter Landstraße in Richtung Oberhöchstadter Straße. An der entsprechenden Einmündung beabsichtigte der 22-Jährige nach links abzubiegen, um der Oberhöchstadter Straße zu folgen. Dabei stieß er mit dem entgegenkommenden VW zusammen. Hierbei verletzte sich der 73-Jährige. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab beim 22-Jährigen einen Wert von knapp 0,5 Promille. Im Zuge der weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass sein Unfallgegner nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Beide Männer müssen nun mit entsprechenden Verfahren rechnen. Die zwei Pkw waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 60.000 Euro.

