PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere PKW in Steinbach gestohlen+++Einbruch in Schwimmbad

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere PKW in Steinbach gestohlen,

Steinbach, Am Schießberg und Oberhöchstädter Straße, Mittwoch, 30.07.2025, 18:00 Uhr bis Donnerstag, 31.07.2025, 08:40 Uhr

(cw)In der Nacht auf Donnerstag wurden in Steinbach zwei hochwertige PKW gestohlen, bei einem dritten Fahrzeug scheiterten die Täter.

Zwischen 18:00 Uhr und 08:40 Uhr gerieten zwei Fahrzeuge der Marke Audi in der Oberhöchstädter Straße ins Visier von Dieben. Mittels technischer Gerätschaften überwanden die Täter vermutlich das "Keyless Go" System und flohen mit den Fahrzeugen. Bei diesen handelte es sich um einen grauen Audi A5, an dem zuletzt die Kennzeichen "F-A 3024 angebracht waren sowie einen grauen Audi SQ5 mit dem Kennzeichen "HG-BC 265". Bei einem dritten Audi in der Straße "Am Schießberg" scheiterten die Täter und flohen unerkannt. Aufgrund der Spurenlage am Tatort geht die Polizei davon aus, dass die Diebe zum Öffnen der Fahrzeuge sogenannte Funkwellenverlängerer benutzt haben könnten. Mit diesen Geräten ist es möglich, die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abzufangen und das Fahrzeug unbefugt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Niemals den Schlüssel in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ablegen! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen. Dazu eignet sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie außerdem Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können

Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Schwimmbad,

Schmitten, Wiegerstraße, Mittwoch, 30.07.2025, 21:00 Uhr bis Donnerstag, 31.07.2025, 07:00 Uhr

(cw)Im Verlauf der Nacht auf Donnerstag brachen unbekannte Täter in ein Schwimmbad in Schmitten ein. Zwischen 21:00 Uhr und 07:00 Uhr hatten sich die Einbrecher Zutritt zum Schwimmbadgelände in der Wiegerstraße verschafft und versucht, mehrere Türen aufzubrechen. Letztendlich gelang es ihnen, über ein Fenster in das Gebäude zu gelangen und die Innenräume zu durchsuchen. Mit Bargeld gelang den Tätern die Flucht.

Hinweise zur Tat nimmt die Polizeistation in Usingen unter der Rufnummer (06081) 9208 - 0 entgegen.

