PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Mehrere Wohnungen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen +++ Einbruch in Blumenladen +++ Unbekannter beschädigt geparkte Fahrzeuge +++ Kollision in Kreuzung mit Linienbus

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Mehrere Wohnungen in Mehrfamilienhaus aufgebrochen, Steinbach, Ahornweg, Dienstag, 29.07.2025, 14:00 Uhr bis Mittwoch 30.07.2025, 14:30 Uhr

(fh)Zwischen Dienstag- und Mittwochnachmittag kam es zu einem Einbruch in mehrere Wohnungen in Steinbach. Ersten Ermittlungen nach schlugen die Einbrecher zwischen Dienstag, 14:00 Uhr und Mittwoch, 14:30 Uhr die Scheibe eines Mehrparteienhauses im Ahornweg ein, um so in das Haus zu gelangen. Dort wurden drei Wohnungseingangstüren aufgehebelt und die dahinterliegenden Wohnungen betreten. Derzeit liegen noch keine Angaben zu einem möglichen Diebesgut vor. Insgesamt entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

2. Einbruch in Blumenladen,

Oberursel, Hohemarkstraße, Samstag, 26.07.2025, 14:00 Uhr bis Mittwoch, 30.07.2025, 10:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Tagen sind Unbekannte in einen Oberurseler Blumenladen eingestiegen. Zwischen Samstag und Mittwoch hebelten die Einbrecher ein Fenster des Geschäfts in der Hohemarkstraße auf und gelangten so ins Innere. Laut Angaben der Besitzer wurde nichts entwendet.

Die Kriminalpolizei im Hochtaunuskreis ermittelt. Hinweise werden unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 entgegengenommen.

3. Unbekannter beschädigt geparkte Fahrzeuge, Steinbach, Bahnstraße, Mittwoch, 30.07.2025, 07:20 Uhr

(fh)Am Mittwochmorgen hat ein Mann um 07:20 Uhr am S-Bahnhof von Steinbach zwei geparkte Fahrzeuge beschädigt. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge lief der bislang Unbekannte die Bahnstraße entlang in Richtung des S-Bahnhofs. Dabei trat er gegen ein Fahrzeug und schlug den rechten Außenspiegel ab. Damit aber nicht genug, ließ er seine Zerstörungswut auch an einem weiteren Fahrzeug aus und trat hier ebenfalls einen Außenspiegel ab. Anschließend flüchtete der Mann.

Zeuginnen oder Zeugen der Tat wenden sich bitte an die Polizeistation Oberursel unter der Rufnummer (06171) 6240-0.

4. Kollision in Kreuzung mit Linienbus,

Bad Homburg, Triftstraße/Gartenfeldstraße, Mittwoch, 30.07.2025, 23:20 Uhr

(fh)Am späten Mittwochabend kollidierten ein Van sowie ein Bus in einer Bad Homburger Kreuzung. Der 45-jährige Fahrer des Mercedes Vans befuhr um 23:20 Uhr die Gartenfeldstraße und beabsichtigte die Triftstraße zu passieren. Auf dieser fuhr zeitgleich ein vorfahrtsberechtigter Linienbus. In Mitten der Kreuzung kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge der Mercedes nicht mehr fahrbereit war und sich der 45-jährige Fahrzeugführer verletzte. Während er in ein Krankenhaus kam, musste sein Van abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von 30.000 Euro.

Original-Content von: PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell