POL-HG: Wohnungseinbruch scheitert+++Fenster von Turnhalle beschädigt

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

1. Wohnungseinbruch scheitert,

Königstein, Altkönigstraße, Dienstag, 29.07.2025, 11:53 Uhr

(cw)Mitten am Dienstagmittag versuchte ein Mann in Königstein, in ein Haus einzubrechen, scheiterte aber.

Um 11:53 Uhr hatte sich der Täter zunächst auf das Grundstück des Hauses in der Altkönigstraße begeben und sich gewaltsam Zutritt zu den Wohnräumen verschafft. Im Inneren jedoch löste er einen Alarm aus und musste flüchten.

Hinweise zu der Person nimmt die Polizei in Königstein unter der Rufnummer (06174) 9266 - 0 entgegen.

2. Fenster von Turnhalle beschädigt,

Schmitten, Arnoldshain, Bürgermeister-Pouzaud-Straße, Montag, 28.07.2025, 16:00 Uhr bis Dienstag, 29.07.2025, 13:50 Uhr

(cw)Am Dienstag, gegen 13:50 Uhr stellte ein Mitarbeiter einer Turnhalle in Schmitten fest, dass mehrere Scheiben des Gebäudes beschädigt worden waren. Zwischen Montag, 16:00 Uhr und dem Dienstag hatten unbekannte Personen zwei Schriftzüge in die Fenster der Halle in der Bürgermeister-Pouzaud-Straße im Ortsteil Arnoldshain gekratzt. Hinweise auf die Täter sind aktuell nicht vorhanden, die Polizei in Usingen bittet daher unter der Rufnummer (06171) 6240 - 0 um Hinweise.

