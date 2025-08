PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Einbrecher am Werk +++ Diebstahl aus PKW +++ Diebstahl von Fahrrädern +++ Unfälle mit Verletzten und unter Alkoholeinfluss +++ Diebstahl von E-Scooter

Bad Homburg v.d. Höhe (ots)

Pressemeldung PD Hochtaunus von Freitag, 01.08.2025 bis Sonntag, 03.08.2025

Polizeistation Bad Homburg

1. Einbrecher am Werk,

Friedrichsdorf, Kleegartenstraße, Freitag, 25.07.2025, 12:00 Uhr bis Freitag, 01.08.2025, 10:45 Uhr,

Im Laufe der vergangenen Woche stiegen Einbrecher in ein Einfamilienhaus in Friedrichsdorf ein.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich widerrechtlich Zugang zu einem Haus in der Kleegartenstraße, indem sie die Terrassentür mittels eines unbekannten Hebelwerkzeugs aufbrachen. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Die Diebe gelangten so an Schmuck und ergriffen die Flucht in unbekannte Richtung.

Der entstandene Sachschaden liegt bei ca. 5.000 EUR. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

2. Diebstahl aus PKW - Fahrzeugschlüssel gestohlen, Friedrichsdorf, Max-Planck-Straße, Donnerstag, 31.07.2025, 17:00 Uhr bis Freitag, 01.08.2025, 10:00 Uhr,

Zwischen Donnerstagnachmittag und Freitagmorgen wurde ein Fahrzeugschlüssel aus einem abgestellten PKW in Friedrichsdorf entwendet.

Wie der Polizei am Freitagmorgen bekannt wurde, hatten sich Diebe Zugang zu einem Gelände eines Autohauses in der Max-Planck-Straße verschafft, dort eine PKW-Scheibe beschädigt und anschließend den im PKW befindlichen Schlüsseltresor, samt Fahrzeugschlüssel entwendet. Die bislang unbekannten Täter entfernten sich im Anschluss an die Tat in unbekannte Richtung. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

3. Diebstahl von Fahrrädern,

Friedrichsdorf, Stettiner Ring, Donnerstag, 31.07.2025, 21:00 Uhr bis Freitag, 01.08.2025, 17:00 Uhr,

Von Donnerstag auf Freitag erbeuteten Diebe zwei Fahrräder aus einer Gartenhütte in Friedrichsdorf.

Im Stettiner Ring gelangten Diebe auf bislang unbekannte Weise auf ein Grundstück und entwendeten dort aus einer Gartenhütte zwei abgestellte Fahrräder. Die zur Sicherung der Räder verwendeten Zahlenschlösser wurden durch die Diebe mit einem unbekannten Werkzeug durchtrennt.

Die unbekannten Täter entfernten sich anschließend unerkannt vom Tatort.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06172 / 120 - 0 um Hinweise.

4. Betrunken mit E-Scooter verunfallt,

Bad Homburg v. d. Höhe, Berliner Straße, Freitag, 01.08.2025, 19:18 Uhr,

Am frühen Freitagabend stürzte ein 61-jähriger Bad Homburger mit seinem E-Scooter und verletzte sich leicht, als er von der Fahrbahn in der Berliner Straße auf den Gehweg fahren wollte. Im Rahmen der Unfallaufnahme durch eine Streife der Polizeistation Bad Homburg erhärtete sich der Verdacht, dass der Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand.

Der Verunfallte wurde zur weiteren Behandlung in die Hochtaunusklinik Bad Homburg verbracht, wo zusätzlich eine Blutentnahme bei ihm durchgeführt wurde. Gegen den Fahrer wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Polizeistation Oberursel

1. Diebstahl von E-Scooter,

61440 Oberursel, Platz der deutschen Einheit, Samstag, 02.08.2025, 11:00 - 15:00 Uhr,

Am Samstag zwischen 11:00 und 15:00 Uhr kam es zu einem besonders schweren Fall des Diebstahls eines E-Scooters am Bahnhof in Oberursel.

Die unbekannten Täter zerstörten das angebrachte Kettengliedschloss und entwendeten im Anschluss den gesicherten E-Scooter der Marke 'Ninebot'. Am E-Scooter war zuletzt das Versicherungskennzeichen "553 WZY" montiert.

Die Diebe entfernte sich anschließend in unbekannte Richtung.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06171 / 6240 - 0 um Hinweise.

2. Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss mit leichtverletzter Person, 61440 Oberursel, Oberhöchstadter Straße/Weingärtenumgehung, Samstag, 02.08.2025, 01:50 Uhr,

In der Nacht von Freitag auf Samstag kam es um 01:50 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Kreuzungsbereich Oberhöchstadter Straße/Weingärtenumgehung in Oberursel. Ein 22-jähriger Fahrzeugführer aus dem Hochtaunuskreis befuhr mit seinem PKW die L 3015 aus Kronberg kommend in Fahrtrichtung Oberursel. Er beabsichtigte nach links auf die Oberhöchstadter Straße abzubiegen und übersah dabei einen 73-jährigen Fahrzeugführer, ebenfalls aus dem Hochtaunuskreis, welcher die L 3015 in entgegengesetzter Richtung befuhr.

Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß. An beiden Fahrzeugen entstand ein wirtschaftlicher Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 60.000 EUR geschätzt. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem 22-Jährigen ein vorangehender Alkoholkonsum festgestellt werden. Sein Unfallgegner war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Der 73-jährige Fahrzeugführer wurde leicht verletzt in ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

Gegen beide Fahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Polizeistation Königstein im Taunus

1. Diebstahl von KFZ-Kennzeichen,

61462 Königstein im Taunus, Drosselweg, Donnerstag, 31.07.2025, 18:00 Uhr bis Freitag, 01.08.2025, 19:00 Uhr,

Unbekannte Täter haben zwischen Donnerstag- und Freitagabend das hintere Kennzeichenschild eines weißen Audi A3, der auf einem Parkplatz im Drosselweg in Königstein-Schneidhain parkte, abmontiert und entwendet. Die Diebe entfernten sich im Anschluss unerkannt.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer 06174 / 9266 - 0 um Hinweise.

2. Verkehrsunfall - PKW übersieht Fahrrad, 61476 Kronberg im Taunus, Feldbergstraße, Freitag, den 01.08.2025 17:45 Uhr,

Am Freitagnachmittag kam es im Bereich der Feldbergstraße in Kronberg im Taunus zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Fahrradfahrer. Die 75-jährige Fahrerin eines Opel Corsa übersah beim Ausfahren aus einem Parkplatz einen querenden Fahrradfahrer, sodass es zu einem Zusammenstoß beider Fahrzeuge kam. Der Fahrradfahrer kam dadurch zu Sturz. Der 75-jährige Kronberger wurde in Folge des Unfalls leicht verletzt und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht werden. Der entstandene Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf ca. 1.550EUR geschätzt.

Polizeistation Usingen - keine presserelevanten Ereignisse

