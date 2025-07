Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Raub zum Nachteil einer Frau +++ Zeugenaufruf

Delmenhorst (ots)

Bei einem Raub in Delmenhorst hat ein bisher unbekannter Mann am Montag, 30. Juni 2025, Schmuck erbeutet. Das weibliche Opfer blieb unverletzt. Sie und eine Zeugin konnten eine Täterbeschreibung abgeben.

Die 76-jährige Frau aus Delmenhorst bestieg gegen 12:25 Uhr am Bahnhof/ZOB den Bus der Linie 201 und verließ diesen gegen 12:40 Uhr an der Haltestelle "Kleiner Tannenweg". Von hier ging sie zu Fuß in Richtung der Straße "Iprumper Moor". Als sie sich auf dem Weg in Richtung "An der Bäke" befand, trat eine männliche Person von hinten an sie heran und riss ihr eine Kette vom Hals. Anschließend flüchtete der Täter über denselben Weg, den er auf dem Weg zum Tatort gewählt hatte und rannte über den Hof der Werkstatt eines Autohandels in Richtung Bremer Heerstraße. Die 76-Jährige wählte gegen 12:50 Uhr den Notruf.

Sie und eine Anwohnerin beschrieben den Täter als

- ca. 170 cm groß - von schlanker/sportlicher Statur - junges/jugendliches Erscheinungsbild - geschätztes Alter 14-18 Jahre alt - schwarze Haare - dunklerer/bräunlicher Hautton - bekleidet mit einer dunklen Hose - und einer schwarzen Kapuzenjacke

Wer den jungen Mann möglicherweise bereits im Linienbus oder aber an der Haltestelle "Kleiner Tannenweg" bzw. auf der Bremer Heerstraße gesehen hat und weitere Angaben machen kann, wird gebeten, sich unter 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

