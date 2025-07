Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Landkreis Oldenburg: Radfahrerin bei Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt

Delmenhorst (ots)

Eine Pedelec-Fahrerin wurde am Montag, 30. Juni 2025, gegen 16:30 Uhr, bei einem Verkehrsunfall in Wildeshausen leicht verletzt.

Zur Unfallzeit war ein 34-jähriger Mann aus Goldenstedt mit einem Skoda auf der Delmenhorster Straße in Richtung Bundesstraße unterwegs. Beim Linksabbiegen in die Straße "Im Hagen" übersah er die 42-jährige Frau aus Wildeshausen. Sie war mit einem Pedelec in derselben Richtung unterwegs, nutzte dabei aber die falsche Seite des Radwegs und wollte die Einmündung queren.

Die 42-Jährige kam zu Fall und erlitt leichte Verletzungen. Sie musste mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren werden.

