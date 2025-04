POL-HB: Nr.: 0218 --Polizei warnt erneut vor Trickbetrügern

Polizei Bremen

Ort: Bremen-Schwachhausen/Burglesum, OT Gete/Burgdamm Zeit: 01.04.2025, 12:45 Uhr, 15 Uhr

In den Stadtteilen Schwachhausen und Burglesum waren am Dienstag falsche Wasserwerker unterwegs und erbeuteten Bargeld und Schmuck. Die Polizei Bremen gibt Verhaltenstipps und warnt vor den Betrügern.

Zunächst klingelte ein unbekannter Mann gegen 12:45 Uhr an der Tür einer 88 Jahre alten Frau im Ortsteil Gete und gab sich als Wasserwerker aus. Er erklärte der Seniorin, dass er den Wasserdruck überprüfen müsse und gelangte so in die Wohnung. Während die 88-Jährige in der Küche wartete, durchsuchte der Mann die Wohnung und entwendete Schmuck und Bargeld.

Im Ortsteil Burgdamm klingelten gegen 15 Uhr zwei Männer bei einem 90 Jahre alten Mann und sagten, dass es in der Nachbarschaft zu einem Wasserrohrbruch kam und sie die Wohnung des Seniors kontrollieren müssten. Einer der Männer begleitete den 90-Jährigen in das Badezimmer, während sein Komplize die Räumlichkeiten durchsuchte. Anschließend verließ das Duo die Wohnung. Wenig später bemerkte der Senior, dass Bargeld fehlte.

Beim Trickdiebstahl an der Haustür werden viele Maschen angewandt. Daher rät die Polizei: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Gewähren Sie nur Handwerkern Eintritt, die Sie selbst bestellt haben oder die von der Hausverwaltung angekündigt worden sind. Wenn Sie im Zweifel sind, ziehen Sie Verwandte oder einen Bekannten, wie zum Beispiel einen Nachbarn hinzu. Sollten Sie sich bedrängt fühlen, zögern Sie nicht und rufen Sie die 110.

Mehr Hinweise und Ansprechpartner gibt es beim Präventionszentrum der Polizei Bremen, Am Wall 195, Telefon (0421) 362-19003 oder unter www.polizei.bremen.de.

