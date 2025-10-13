Kreispolizeibehörde Wesel

POL-WES: Kamp-Lintfort - Unbekannte beschädigen sechs Autos

Kamp-Lintfort (ots)

Unbekannte Personen haben in der Nacht von Samstag (20:30 Uhr) auf Sonntag (11:15 Uhr) sechs geparkte Autos in der Husemannstraße beschädigt.

Die betroffenen Autos waren am rechten Fahrbahnrand geparkt. Bei den Beschädigungen sieht es so aus, als hätte jemand mit einem spitzen Gegenstand den Lack beschädigt. Bei einem anderen Auto ist der rechten Außenspiegel abgebrochen worden.

Ein Zeuge hatte die Schäden entdeckt und die Polizei informiert.

Weitere Zeugen, die etwas beobachtet haben, melden sich bitte bei der Polizei West in Kamp-Lintfort unter, Tel.: 02842 / 934-0.

BH/251012-1437

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Wesel, übermittelt durch news aktuell