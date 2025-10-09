Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Diebstahl aus Hofladen in Elisabethgroden - Polizei sucht Zeugen
Wangerland (ots)
Am Dienstagmorgen, 07.10.2025, betrat gegen 11:15 Uhr ein bislang unbekannter Täter den Hofladen in Wangerland, Elisabethgroden, und entnahm zielgerichtet Bargeld aus der Kasse. Anschließend flüchtete der Täter mit einem Fahrrad in unbekannte Richtung.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Jever unter der Rufnummer 04461 7449-0 in Verbindung zu setzen.
