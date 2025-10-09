Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Baggerfahrer verliert Kontrolle über Arbeitsfahrzeug - Sachschaden auf der Hooksieler Landstraße

Wilhelmshaven (ots)

Am Mittwochnachmittag, 08.10.2025, kam es gegen 14:25 Uhr auf der Hooksieler Landstraße in Wilhelmshaven zu einem Verkehrsunfall mit einem Baufahrzeug.

Nach bisherigen Erkenntnissen verlor der 27-jährige Fahrer eines Baggers auf der Landesstraße aufgrund von Bodenwellen und dem daraus resultierenden Aufschaukeln des Fahrzeugs die Kontrolle über sein Arbeitsgerät. In der Folge kam der Bagger nach rechts von der Fahrbahn ab und verursachte Sachschaden an der Berme sowie an einem Baum.

Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell