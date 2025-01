POL-EL: Meppen - Zündkerzen gestohlen

Werlte (ots) - Zwischen Donnerstag, 19 Uhr, und Freitag, 5:30 Uhr, sind bislang unbekannte Täter in den Keller eines Geschäfts an der Wehmer Straße in Werlte eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde nichts entwendet. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Sögel unter der Rufnummer 05952/93450 zu melden. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

