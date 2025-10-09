Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Fahrer schläft am Steuer ein und landet im Graben

Varel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 08.10.2025, kam es gegen 02:14 Uhr in der Karl-Nieraad-Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 86-jährige Fahrer eines Pkw die Karl-Nieraad-Straße in Richtung Hans-Schütte-Straße, als er in einer Rechtskurve am Steuer in den Sekundenschlaf fiel. Infolgedessen kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und landete im dortigen Graben.

Der Pkw sowie der Graben wurden durch den Unfall beschädigt. Zudem kam es beinahe zu einer Kollision mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer blieb unverletzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell