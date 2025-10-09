PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Pkw-Fahrer schläft am Steuer ein und landet im Graben

Varel (ots)

In der Nacht zu Mittwoch, 08.10.2025, kam es gegen 02:14 Uhr in der Karl-Nieraad-Straße in Varel zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr der 86-jährige Fahrer eines Pkw die Karl-Nieraad-Straße in Richtung Hans-Schütte-Straße, als er in einer Rechtskurve am Steuer in den Sekundenschlaf fiel. Infolgedessen kam das Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und landete im dortigen Graben.

Der Pkw sowie der Graben wurden durch den Unfall beschädigt. Zudem kam es beinahe zu einer Kollision mit einer Straßenlaterne. Der Fahrer blieb unverletzt.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Alle Meldungen Alle
  • 09.10.2025 – 08:25

    POL-WHV: Erneuter Verstoß gegen Kennzeichnungspflicht bei S-Pedelec

    Schortens (ots) - Am Mittwochnachmittag (08.10.2025) wurde in der Olympiastraße in Schortens ein S-Pedelec-Fahrer kontrolliert, der sein Fahrzeug ohne das vorgeschriebene Versicherungskennzeichen im öffentlichen Verkehrsraum führte. Nach bisherigen Erkenntnissen war der Mann bereits am Freitag, 03.10.2025, auf die Kennzeichnungspflicht für S-Pedelecs hingewiesen ...

    mehr
  • 09.10.2025 – 08:22

    POL-WHV: Versuchter Diebstahl von E-Bikes - Polizei bittet um Hinweise

    Wilhelmshaven (ots) - In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 08.10.2025, kam es zwischen 04:49 Uhr und 05:30 Uhr im Siedlerweg in Wilhelmshaven-Heppens zu einem versuchten Fahrraddiebstahl. Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der bislang unbekannte Täter gezielt zu zwei unter einem Carport abgestellten E-Bikes, die hinter einem Fahrzeug versteckt standen. ...

    mehr
  • 08.10.2025 – 11:14

    POL-WHV: Auseinandersetzung zwischen Müttern vor Schule - Kind leicht verletzt

    Jever (ots) - Am Dienstagmorgen (07.10.2025) kam es gegen 07:50 Uhr vor einer Grundschule in Jever in der Schulstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Müttern. Nach bisherigen Erkenntnissen gerieten die beiden Frauen zunächst vor dem Schulgebäude in einen verbalen Streit, der offenbar auf Streitigkeiten zwischen ihren Kindern zurückzuführen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren