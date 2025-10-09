Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Versuchter Diebstahl von E-Bikes - Polizei bittet um Hinweise

Wilhelmshaven (ots)

In den frühen Morgenstunden des Mittwochs, 08.10.2025, kam es zwischen 04:49 Uhr und 05:30 Uhr im Siedlerweg in Wilhelmshaven-Heppens zu einem versuchten Fahrraddiebstahl.

Nach bisherigen Erkenntnissen begab sich der bislang unbekannte Täter gezielt zu zwei unter einem Carport abgestellten E-Bikes, die hinter einem Fahrzeug versteckt standen. Der Täter entwendete zunächst mehrere Zubehörteile, darunter zwei Ladegeräte, einen Zusatzakku, eine Luftpumpe sowie eine Fahrradtasche samt Inhalt. Anschließend versuchte er, die angeschlossenen Fahrräder selbst zu stehlen, was jedoch misslang.

Zeugen, die in den frühen Morgenstunden verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Siedlerwegs beobachtet haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei Wilhelmshaven unter der Rufnummer 04421 / 942-0 in Verbindung zu setzen.

