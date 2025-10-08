Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Technisch manipuliertes E-Bike sichergestellt - Strafverfahren eingeleitet

Schortens (ots)

Am Dienstag (07.10.2025) kontrollierten Polizeibeamte in Schortens, An der alten Bundesstraße, einen 39-jährigen E-Bike-Fahrer.

Nach bisherigen Erkenntnissen führte der Mann sein E-Bike mit einer durch Nachfahrt gemessenen Geschwindigkeit von rund 35 km/h. Laut Herstelleraufkleber hätte das Fahrzeug jedoch lediglich eine bauartbedingte Höchstgeschwindigkeit von 25 km/h erreichen dürfen. Da der Verdacht bestand, dass an dem E-Bike technische Manipulationen vorgenommen wurden, um höhere Geschwindigkeiten zu ermöglichen, wurde das Fahrzeug sichergestellt. Der Fahrer verweigerte Angaben zu den technischen Veränderungen.

Durch die mutmaßliche Manipulation wurde das E-Bike versicherungs- und fahrerlaubnispflichtig. Da der Mann weder über eine entsprechende Versicherung noch über die erforderliche Fahrerlaubnis verfügte, wurde gegen ihn ein Strafverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

