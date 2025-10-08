PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland

POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Steinbrückenweg

Varel (ots)

Zwischen Sonntag, dem 5. Oktober 2025, 16:30 Uhr, und Dienstag, dem 7. Oktober 2025, 09:45 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Steinbrückenweg in Varel einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW an der linken Stoßstange. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
Mozartstraße 29
26382 Wilhelmshaven

Telefon: 04421 942-104
Außerhalb der Geschäftszeit der Pressestelle - 04421 942-216
E-Mail: pressestelle@pi-whv.polizei.niedersachsen.de
www.pd-ol.polizei-nds.de
www.twitter.com/Polizei_WHV_FRI

Original-Content von: Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland, übermittelt durch news aktuell

