Polizeiinspektion Wilhelmshaven/Friesland
POL-WHV: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort im Steinbrückenweg
Varel (ots)
Zwischen Sonntag, dem 5. Oktober 2025, 16:30 Uhr, und Dienstag, dem 7. Oktober 2025, 09:45 Uhr, touchierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer im Steinbrückenweg in Varel einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten PKW an der linken Stoßstange. Es entstand Sachschaden. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Varel unter der Rufnummer 04451 923-0 in Verbindung zu setzen.
