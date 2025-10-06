Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bad Dürrheim

Schwarzwald Baar Kreis) Unfallflucht auf der Huberstraße (02.10.2025)

Bad Dürrheim (ots)

Auf Höhe der Hausnummer 8 der Huberstraße ist es am Donnerstag, gegen 17:30 Uhr, zu einer Unfallflucht gekommen. Beim Vorbeifahren hat ein unbekannter Autofahrer einen am Fahrbahnrand parkenden schwarzen BMW gestreift und einen Schaden in Höhe von mindestens 3.000 Euro verursacht. Nach dem Unfallflüchtigen sucht das Polizeirevier Schwenningen und nimmt, unter der Nummer 07720 / 85000, Hinweise entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell