POL-KN: (Bad Dürrheim
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall auf der Robert-Bosch-Straße (04.10.2025)
Bad Dürrheim (ots)
Während des Abbiegens von der Robert-Bosch-Straße auf ein Grundstück ist es am Samstag, gegen 12:30 Uhr, zu einem Unfall gekommen. Eine 52-jährige VW-Fahrerin übersah beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden, ebenfalls 52-Jährigen in einem Renault. Beim folgenden Zusammenstoß entstand ein Gesamtschaden in Höhe von circa 11.000 Euro.
