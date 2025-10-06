Schonach im Schwarzwald - L 109 (ots) - Beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Triberger Straße ist es am Donnerstag, gegen 9 Uhr, zu einem Unfall gekommen. In einem Ford fuhr ein 71-Jähriger von einem Grundstück auf die Landesstraße 109. Dabei übersah er eine 24-jährige Audi-Fahrerin, die talabwärts ...

