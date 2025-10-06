Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schonach im Schwarzwald, L 109

Schwarzwald Baar Kreis) 25.000 Euro Schaden nach Unfall (02.10.2025)

Schonach im Schwarzwald - L 109 (ots)

Beim Ausfahren aus einem Grundstück auf die Triberger Straße ist es am Donnerstag, gegen 9 Uhr, zu einem Unfall gekommen. In einem Ford fuhr ein 71-Jähriger von einem Grundstück auf die Landesstraße 109. Dabei übersah er eine 24-jährige Audi-Fahrerin, die talabwärts unterwegs war. Es folgte ein Zusammenstoß, der einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 25.000 Euro nach sich zog.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell