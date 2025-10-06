Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Triberg im Schwarzwald

Schwarzwald Baar Kreis) Einbruch in Postzentrum (03.10.2025)

Triberg im Schwarzwald (ots)

Am Freitag haben sich Einbrecher Zutritt in ein Postverteilzentrum an der Straße "Adelheid" verschafft und sind mit Beute geflohen. Zwischen, 19:45 Uhr und 21:00 Uhr, gelangten die Unbekannten in das Gebäude, entriegelten eins der Tore und entwendeten diverse Pakete. Deren Inhalt und die Schadenshöhe sind noch ungeklärt. Zeugen, die in dem Zeitraum verdächtiges wahrnahmen, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Triberg, unter der Nummer 07722 / 9160710, in Verbindung zu setzten.

