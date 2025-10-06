Gütenbach - L 173 (ots) - Bei einem Verkehrsunfall auf der L 173 in Richtung Gütenbach hat sich am Donnerstag, gegen 16 Uhr, eine 31-Jährige leichtverletzt. Verkehrsbedingt musste ein 18-jähriger VW-Fahrer halten. Die junge Frau bemerkte dies in ihrem Audi nicht und fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall ...

