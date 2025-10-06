PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Königsfeld im Schwarzwald, K 5719
Schwarzwald Baar Kreis) Auto contra Leitplanke (03.10.2025)

Königfeld im Schwarzwald - K 5719 (ots)

Seinen Toyota hat ein 25-Jähriger am Freitag, gegen 3:30 Uhr auf der Kreisstraße 5719 zwischen Burgberg und Weiler beschädigt. In einer Linkskurve geriet er zu weit nach rechts und streifte die Leitplanke. Dabei zerkratzte er sich seine rechte Seite des Toyotas. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

