BPOLI S: Körperverletzung am Bahnhof Stuttgart-Bad Cannstatt

Stuttgart (ots) - Zu einer fahrlässigen Körperverletzung ist es am gestrigen Mittwochnachmittag (23.04.2025) an der S-Bahnhaltestelle Nürnberger Straße gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 31-jährige ägyptische Staatsangehörige gegen 16:00 Uhr am Bahnsteig, als sie beim Einstieg in die S-Bahn in Richtung Schorndorf von einem Hund gebissen worden sein soll. Hierbei erlitt sie nach derzeitigem ...

