Bundespolizeiinspektion Stuttgart

BPOLI S: Reisende von Hund gebissen - Zeugen gesucht

Stuttgart (ots)

Zu einer fahrlässigen Körperverletzung ist es am gestrigen Mittwochnachmittag (23.04.2025) an der S-Bahnhaltestelle Nürnberger Straße gekommen.

Ersten Erkenntnissen zufolge befand sich eine 31-jährige ägyptische Staatsangehörige gegen 16:00 Uhr am Bahnsteig, als sie beim Einstieg in die S-Bahn in Richtung Schorndorf von einem Hund gebissen worden sein soll. Hierbei erlitt sie nach derzeitigem Kenntnisstand eine Rötung an der Hand. Die noch unbekannte Hundehalterin soll daraufhin in Richtung Bad Cannstatt geflüchtet sein. Die 31-Jährige alarmierte anschließend die Polizei, welche die Unbekannte und ihren Hund nicht mehr antreffen konnte. Zur Tatzeit soll sie ein rotes Oberteil, eine helle Jacke sowie eine dunkle Hose getragen haben. Die Hunderasse ist derzeit noch nicht bekannt. Die zuständige Bundespolizei nimmt sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer +49711870350 entgegen.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Stuttgart, übermittelt durch news aktuell