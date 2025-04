BPOLI S: Im Zug mit Messer bedroht

Aalen / Nördlingen (ots) - Am Dienstag (22.04.2025) wurde einem 66-Jährigen während einer Zugfahrt in Richtung Aalen der Rucksack entwendet. Um 21:00 Uhr stieg der Geschädigte am Bahnhof Nördlingen in eine Regionalbahn in Richtung Aalen ein. Seinen Rucksack stellte der deutsche Staatsangehörige auf dem Sitzplatz neben sich ab. Zwischen den Haltestellen Bopfingen und Lauchheim soll der Geschädigte eigenen Angaben ...

mehr