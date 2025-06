Polizeiinspektion Oldenburg-Stadt / Ammerland

POL-OL: Mehrere, zeitgleich auftretende Brände verursachen kurzzeitige Vollsperrung der A 29

Zeugenaufruf

Oldenburg (ots)

++ Am Dienstag, 03.06.25 gegen 19.00 Uhr, wurden durch diverse Verkehrsteilnehmer mehrere Brände unterhalb der Mittelschutzplanke auf der A 29 zwischen den Anschlussstellen Jaderberg und Varel-Bockhorn gemeldet. Es handelte sich dabei um drei Brandorte, die jeweils in einem Abstand von etwa zwei Kilometern auf der o.g. Strecke festgestellt wurden. Für die Löscharbeiten musste der o.g. Streckenabschnitt sowohl in Richtung Wilhelmshaven als auch in Richtung Oldenburg kurzzeitig voll gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbeeinträchtigungen kam es auf Grund der Uhrzeit jedoch nicht. Durch die Brände wurden mehrere hundert Meter Mittelschutzplanke beschädigt. Eine genaue Schadenshöhe kann derzeit nicht beziffert werden. Die Autobahnpolizei Oldenburg sucht aus den o.g. Gründen Zeugen, die Angaben zur Entstehung der Brände machen können und bittet diese sich unter der bekannten Telefonnummer zu melden.++ (654446)

