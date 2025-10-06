PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gütenbach, L 173
Schwarzwald Baar Kreis) Auffahrunfall auf der Landesstraße 173 (02.10.2025)

Gütenbach - L 173 (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der L 173 in Richtung Gütenbach hat sich am Donnerstag, gegen 16 Uhr, eine 31-Jährige leichtverletzt. Verkehrsbedingt musste ein 18-jähriger VW-Fahrer halten. Die junge Frau bemerkte dies in ihrem Audi nicht und fuhr auf den VW auf. Durch den Aufprall verletzte sie sich leicht und kam in einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Die beiden Wagen, an denen ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro entstand, mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell

