Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Tuningen, L 429
Schwarzwald Baar Kreis) Unfall beim Linksabbiegen (04.10.2025)

Tuningen - L 429 (ots)

Auf der Landesstraße 429 sind am Samstag an der Einmündung zur Kreisstraße 5701 zwei Autofahrer zusammengestoßen. Gegen 19 Uhr übersah ein 44-jähriger Audi-Fahrer beim Linksabbiegen einen entgegenkommenden, vorfahrtsberechtigten 22-Jährigen ein einem BMW. Auf der Einmündung stießen die beiden Wagen zusammen, wodurch sich der Unfallverursacher leichtverletzte und ein Gesamtschaden in Höhe von 75.000 Euro entstand. Der Fahrer des Audis kam zur weiteren Untersuchung ins Krankenhaus.

Rückfragen bitte an:

Daniel Brill
Polizeipräsidium Konstanz
Pressestelle
Telefon: 07531 995-3355
Durchwahl: 07531 995-1019
E-Mail: konstanz.pressestelle@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

