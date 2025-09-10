Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Vermisster Zwölfjähriger aufgegriffen

Schweinschied (Verbandsgemeinde Nahe-Glan) (ots)

Aufgrund der öffentlichen Fahndung nach einem vermissten Zwölfjährigen aus dem Kreis Bad Kreuznach (wir berichteten) meldete sich am Mittwochnachmittag (10. September 2025) eine Zeugin bei der Polizei. Sie erkannte den Jungen in einem Zug auf dem Weg nach Wendlingen (Baden-Württemberg) wieder und informierte die Beamten.

Das Kind war seit den frühen Morgenstunden vermisst worden. Polizei und Feuerwehr suchten mit Unterstützung durch Suchhunde und mit Hilfe von Drohnen nach dem Jungen.

Der Zwölfjährige befindet sich aktuell in polizeilicher Obhut und wird von Sorgeberechtigten abgeholt.

Hinweis zur Wahrung der Persönlichkeitsrechte: Die Fahndungsmeldung auf der Internetseite der Polizei Rheinland-Pfalz, die Pressemitteilung im Presseportal und die Meldungen in den Social-Media-Kanälen der Polizei haben wir gelöscht. Falls Sie das Foto des Betroffenen beziehungsweise seinen Namen veröffentlicht haben, bitten wir Sie, diese Daten ebenfalls zu löschen oder unkenntlich zu machen.

Allen vielen Dank für die Unterstützung bei der Suche nach dem Jungen.|erf

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell