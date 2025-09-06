PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-PILEK: Unter Alkoholeinfluss geflüchtet

Homberg (Kreis Kusel) (ots)

Ein Autofahrer touchierte in der Nacht zum Freitag in der Hauptstraße einen Betonmischer und verursachte erheblichen Sachschaden.

Ein 58-jähriger Fahrer eines blauen Opels schätzte auf dem Heimweg den seitlichen Abstand zu einem am Straßenrand abgestellten Betonmischer falsch ein. Beim Vorbeifahren streifte er mit der rechten Fahrzeugseite das linke hintere Eck des Lkw. Dabei wurde die Karosserie der Beifahrertür abgerissen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hielt der Fahrer kurz an und sammelte seine beschädigte Tür ein. Ein Anwohner wurde durch den lauten Knall geweckt und begab sich nach draußen. Nach einem kurzen Gespräch setzte der Unfallverursacher seine Fahrt in Richtung Ortsausgang fort. Der Zeuge verständigte daraufhin die Polizei.

Eine Streife konnte den Flüchtigen wenig später in einem Nachbarort feststellen und einer Verkehrskontrolle unterziehen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,14 Promille. Dem 58-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde auf der Dienststelle eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs sowie Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
