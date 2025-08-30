Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Alkoholisiert am Steuer

Lauterecken (ots)

Zu tief ins Glas geschaut hat ein 29-jähriger Autofahrer am späten Freitagabend. Nach Hinweisen auf einen unsicher geführten PKW, wurde der Fahrer im Bereich der B270 einer Kontrolle unterzogen. Hierbei konnten die Beamten schnell feststellen, dass der Mann zu viel Alkohol konsumiert hatte. Ein angebotener Atemalkoholtest bestätigte schnell den Verdacht. Mit 1,92 Promille hatte er deutlich mehr als erlaubt. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr. Auf seinen Führerschein wird er die nächste Zeit verzichten müssen. |pilek

