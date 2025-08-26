PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Stromkabel aus Steinbruch gestohlen

Jettenbach (Kreis Kusel) (ots)

Unbekannte Täter verschafften sich am Freitagabend unbefugt Zutritt zu einem Steinbruch und entwendeten Diebesgut im Wert von etwa 4.000 Euro.

Am Montagmorgen machte der Betreiber des Steinbruches eine ärgerliche Entdeckung. Bei einem Rundgang über das Gelände stellte er fest, dass ein Stromkabel mit einer Länge von etwa 400 Metern gestohlen wurde. Die Gummischlauchleitung war an einem Verteilerkasten befestigt und wiegt rund 500 Kilogramm.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass die Täter das Kabel mit einem Fahrzeug abtransportierten. Vermutlich hatten sie sich zuvor unbefugt Zutritt zum Gelände verschafft.

Der Tatzeitpunkt konnte auf Freitag, den 22.08.2025, gegen 21:30 Uhr eingegrenzt werden.

Die Polizei bittet Zeugen, die im Bereich des Steinbruchs in Jettenbach verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

