Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Fahrzeugführerin unter Drogeneinfluss

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Im Rahmen einer Streifenfahrt im Stadtgebiet Lauterecken wurde in der Nacht zum Sonntag eine E-Scooter-Fahrerin von der Polizei kontrolliert. Bereits beim Vorbeifahren konnten die Beamten das Fehlen eines gültigen Versicherungskennzeichens an dem Elektrokleinstfahrzeug feststellen.

Bei der anschließenden Verkehrskontrolle erhärtete sich der Verdacht, dass der E-Scooter nicht zugelassen ist und somit ohne vorgeschriebenen Versicherungsschutz im öffentlichen Verkehrsraum geführt wurde.

Nach ersten Ermittlungen handelt es sich bei dem Eigentümer des Fahrzeugs um den Lebensgefährten der Fahrerin. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz wurde gegen beide Personen eingeleitet. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Darüber hinaus zeigten sich während der Kontrolle bei der Fahrzeugführerin deutliche Anzeichen auf eine mögliche Beeinflussung durch Betäubungsmittel. Sie wurde zur Durchführung eines Drogenschnelltests zur Dienststelle gebracht. Der Test reagierte positiv auf Amphetamin. Im Anschluss wurde ihr eine Blutprobe entnommen. Ein Ermittlungsverfahren wegen einer Trunkenheitsfahrt wurde eingeleitet. |fla

