Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Diebstahl zweier Laptops aus Seniorenresidenz; Polizei kann die Tat aufklären und die Geräte zurückgeben

Meisenheim (ots)

In einem Seniorenwohnheim in Meisenheim wurden im Zeitrahmen vom 01.08.2025 bis 20.08.2025 zwei Dienst-Laptops des Betreibers entwendet. Es konnte letztlich erhoben werden, dass zumindest eines der entwendeten Geräte via Online-Marktplatz in Meisenheim zum Verkauf angeboten wurde. Im Rahmen weiterer Ermittlungen wurde der Täter dingfest gemacht und die Laptops gesichert. Es ergaben sich somit geklärte Ermittlungsverfahren im Bereich der Hehlerei und des Diebstahls. Bei dem Einsatz konnte weiterhin Schmuck sichergestellt werden. Dieser stammt vermutlich auch aus einem Diebstahl im Altenwohnheim. Weitere Ermittlungen folgen.|pilek

