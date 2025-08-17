POL-PILEK: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht
Rothselberg (ots)
PKW-Fahrer fährt nach Unfall einfach weiter. Samstagnacht wurde der Polizei ein Unfall in Rothselberg gemeldet. Ein 23-Jähriger fuhr rückwärts gegen einen Doppelstabmattenzaun und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Durch die Beamten konnte das Fahrzeug in Schwedelbach kontrolliert werden. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte den durch die Einsatzkräfte erlangten Eindruck. Zur Klärung der Verkehrstüchtigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch wurde sein Führerschein eingehalten. |pilek
