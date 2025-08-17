Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unter Alkoholeinfluss Unfall verursacht

Rothselberg (ots)

PKW-Fahrer fährt nach Unfall einfach weiter. Samstagnacht wurde der Polizei ein Unfall in Rothselberg gemeldet. Ein 23-Jähriger fuhr rückwärts gegen einen Doppelstabmattenzaun und entfernte sich danach von der Unfallstelle. Durch die Beamten konnte das Fahrzeug in Schwedelbach kontrolliert werden. Im Rahmen der anschließenden Unfallaufnahme konnte beim Fahrzeugführer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt werden. Ein anschließend durchgeführter Alkoholtest bestätigte den durch die Einsatzkräfte erlangten Eindruck. Zur Klärung der Verkehrstüchtigkeit wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Auch wurde sein Führerschein eingehalten. |pilek

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell