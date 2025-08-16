Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfallbeteiligter gesucht

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Ein acht jähriges Kind verletzte sich am Freitagabend bei einem Fahrradunfall in Lauterecken leicht.

Gegen 19:30 Uhr war das Kind gemeinsam mit seiner Familie auf einem parallel zum Glan verlaufenden Radweg unterwegs. In Höhe einer Kleingartenanlage versuchte der Junge zwischen einem am linken Wegesrand parkenden roten Auto und einem auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Fahrrad mit rotem Anhänger hindurchzufahren.

Dabei kam er aufgrund der schmalen Durchfahrt ins Straucheln und stürzte. Der Achtjährige erlitt leichte Prellungen am linken Arm sowie an der linken Bauchseite.

Der Besitzer des stehenden Fahrrads mit Anhänger entfernte sich nach dem Unfall vom Ort des Geschehens. Laut Zeugenaussagen handelt es sich um einen Mann mit langen grauen Haaren. Er war in Begleitung eines beigen Hundes.

Wer Hinweise zu dem beschriebenen Radfahrer geben kann oder sich selbst wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. |fla

