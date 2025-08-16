PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Unfallbeteiligter gesucht

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Ein acht jähriges Kind verletzte sich am Freitagabend bei einem Fahrradunfall in Lauterecken leicht.

Gegen 19:30 Uhr war das Kind gemeinsam mit seiner Familie auf einem parallel zum Glan verlaufenden Radweg unterwegs. In Höhe einer Kleingartenanlage versuchte der Junge zwischen einem am linken Wegesrand parkenden roten Auto und einem auf der gegenüberliegenden Seite stehenden Fahrrad mit rotem Anhänger hindurchzufahren.

Dabei kam er aufgrund der schmalen Durchfahrt ins Straucheln und stürzte. Der Achtjährige erlitt leichte Prellungen am linken Arm sowie an der linken Bauchseite.

Der Besitzer des stehenden Fahrrads mit Anhänger entfernte sich nach dem Unfall vom Ort des Geschehens. Laut Zeugenaussagen handelt es sich um einen Mann mit langen grauen Haaren. Er war in Begleitung eines beigen Hundes.

Wer Hinweise zu dem beschriebenen Radfahrer geben kann oder sich selbst wiedererkennt, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer: 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Lauterecken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Lauterecken
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren