POL-PILEK: Hinter dem Steuer eingeschlafen

Sankt Julian (Kreis Kusel) (ots)

Ein 59-jähriger Autofahrer verursacht in der Nacht zum Freitag einen wirtschaftlichen Totalschaden seines eigenen Fahrzeuges.

Der Mann war mit seinem Dacia in der Hauptstraße unterwegs, als er die Kontrolle über das Fahrzeug verlor. In der Folge prallte er auf der entgegengesetzten Straßenseite mit einem dort parkenden Auto zusammen. Der hinzugerufenen Polizei gab der Fahrer an, in der Nacht zuvor nicht ausreichend geschlafen zu haben. Am Steuer seien ihm deshalb kurzzeitig die Augen zugefallen.

An seinem Fahrzeug entstand erheblicher Schaden im Bereich der Front sowie der linken Fahrzeugseite. Aufgrund des Ausmaßes der Beschädigungen dürfte ein wirtschaftlicher Totalschaden vorliegen.

Auch das parkende Fahrzeug wurde stark beschädigt. Zudem erlitt ein daneben stehender Wagen durch umherfliegende Trümmerteile Kratzer an der Frontstoßstange.

Der 59-Jährige blieb glücklicherweise unverletzt. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs. |fla

