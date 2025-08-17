PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Kindergarten wird zum Ziel von Einbrechern

Kreimbach-Kaulbach (Kreis Kusel) (ots)

Eine Reinigungskraft kam am Sonntagmittag mit dem Schrecken davon.

Die Bedienstete wollte gerade mit ihrer Arbeit beginnen, als sie mit großen Augen feststellen musste, dass eine Bürotür im örtlichen Kindergarten aufgebrochen wurde. Sie verließ sofort das Gebäude und verständigte die Polizei.

Die Einsatzkräfte konnten in den Räumlichkeiten keine Täter mehr feststellen. Allerdings bemerkten sie, dass eine Brandschutztür unverschlossen war. Nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen wird davon ausgegangen, dass der Täter sich über diese Tür Zutritt zu dem Gebäude verschaffte. Anschließend brach er eine Bürotür auf und durchwühlte das Zimmer. Der Einbrecher flüchtete unerkannt mit einem Laptop.

Haben Sie im Zeitraum zwischen Freitag, 12:30 Uhr und Sonntag, 15 Uhr im Bereich des Kindergartens in der Lauterstraße verdächtige Beobachtungen gemacht? Melden Sie sich bitte unter der Telefonnummer 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken. |fla

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

