POL-PILEK: Polizei überwacht Schulwege

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Anlässlich des ersten Schultages nach den Sommerferien überwachte die Polizei Lauterecken den Schulweg der jungen Schülerinnen und Schüler an der Grundschule in Meisenheim, Lauterecken und in Wolfstein.

Um künftige Gefahren für die Kinder zu vermeiden, stand vor allem die Anfahrt und das Absetzen der Kinder vor der Schule durch die Elterntaxi im Vordergrund. Die Verkehrsteilnehmer verhielten sich äußerst vorbildlich. Lediglich ein Durchfahrtsverbot musste durch die Polizistinnen und Polizisten geahndet werden.

Um die Sicherheit für Kinder auf dem Schulweg zu stärken, werden die Kontrollmaßnahmen durch die Polizei Lauterecken in den kommenden Wochen fortgesetzt.

Die Polizei Lauterecken wurde im Bereich Lauterecken durch das Ordnungsamt der Verbandsgemeinde Lauterecken-Wolfstein unterstützt.|pilek

Kontaktdaten für Presseanfragen:

Polizeipräsidium Westpfalz
Polizeiinspektion Lauterecken
Telefon: 0631 369-14599
E-Mail: pilauterecken@polizei.rlp.de
Internet: www.polizei.rlp.de/westpfalz

Original-Content von: Polizeiinspektion Lauterecken, übermittelt durch news aktuell

