Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Autofahrerin streitet Unfall

Lauterecken (Kreis Kusel) (ots)

Am Freitagnachmittag war ein 70-Jähriger Autofahrer mit seinem gelben Toyota Yaris in der Cronenberger Straße unterwegs. In einer Linkskurve kam ihm ein Fahrzeug entgegen, das laut dem Anzeigenerstatter mittig auf der Fahrbahn fuhr. Dabei kollidierte der entgegenkommende schwarze Ford mit dem linken Außenspiegel des Toyotas.

Beide Fahrer hielten zunächst an. In einem kurzen Gespräch stritt die etwa 80-jährige Fahrerin des Fords jedoch jegliche Beteiligung an dem Unfall ab. Sie verweigerte zudem die Angabe ihrer Personalien und entfernte sich anschließend vom Unfallort.

An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden an den linken Außenspiegeln. Die flüchtige Fahrerin wird als schlank beschrieben und soll rot gefärbte Haare haben.

Die Polizei bittet Zeugen, die den Vorfall gegen 14:30 Uhr beobachtet haben oder Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug geben können, sich unter der Telefonnummer 0631-369 14599 bei der Polizei Lauterecken zu melden. |fla

