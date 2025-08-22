Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Unfall mit drei Pkw

Sonneberg (ots)

Am gestrigen Donnerstag kam es gegen Mittag in der Unteren Marktstraße in Sonneberg zu einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen.

Ein 53-jähriger Fahrzeugführer befuhr die Einbahnstraße in entgegengesetzter Richtung und stieß im Kreuzungsbereich mit dem Pkw einer 66-jährigen Fahrerin zusammen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde deren Fahrzeug in den Gegenverkehr geschleudert und kollidierte dort mit dem Pkw einer 51-Jährigen.

Bei dem Unfall entstand an allen drei Fahrzeugen Sachschaden. Die 66-jährige Fahrerin eines Ford wurde leicht verletzt und vor Ort medizinisch versorgt. Ein Abschleppunternehmen war zur Bergung der nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge im Einsatz.

