Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 37-Jährigen
Neustadt an der Orla (ots)
Die seit dem 16.08.2025 vermisste 37-Jährige wurde am gestrigen Abend wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich für alle gegebenen Hinweise aus der Bevölkerung.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell