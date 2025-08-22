LPI-SLF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 37-Jährigen

Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 14.25 Uhr, befuhr der 83-jährge Fahrer eines PKW die Kreisstraße aus Richtung Cumbach kommend in Richtung Schloßkulm. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Telekommunikationsmast. Die 88-jährige Beifahrerin zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr ...

