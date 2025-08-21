Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Angriff auf Bankfiliale- Zeugen gesucht

Sitzendorf (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in der Hauptstraße in Sitzendorf zu einem Angriff auf eine Bankfiliale. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mitternacht und etwa 2 Uhr über die Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten ein.

Im Inneren versuchten die Täter, den dort aufgestellten Geldautomaten aufzubrechen. Der Versuch blieb ohne Erfolg. Bargeld wurde nach derzeitigem Stand nicht entwendet. Durch das Vorgehen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Nennung der Vorgangsnummer 0217297 um sachdienliche Hinweise, Tel.: 03672-417 1464.

