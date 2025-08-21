PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Angriff auf Bankfiliale- Zeugen gesucht

Sitzendorf (ots)

In der zurückliegenden Nacht kam es in der Hauptstraße in Sitzendorf zu einem Angriff auf eine Bankfiliale. Nach bisherigem Ermittlungsstand drangen ein oder mehrere bislang unbekannte Täter in der Zeit zwischen Mitternacht und etwa 2 Uhr über die Gebäuderückseite in die Räumlichkeiten ein.

Im Inneren versuchten die Täter, den dort aufgestellten Geldautomaten aufzubrechen. Der Versuch blieb ohne Erfolg. Bargeld wurde nach derzeitigem Stand nicht entwendet. Durch das Vorgehen entstand jedoch erheblicher Sachschaden.

Die Täter konnten unerkannt flüchten. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen unter Nennung der Vorgangsnummer 0217297 um sachdienliche Hinweise, Tel.: 03672-417 1464.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

  • 21.08.2025 – 14:03

    LPI-SLF: Kennzeichendieb in Schleiz gestellt - über 30 Kennzeichen sichergestellt

    Schleiz (ots) - Nachdem es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Kennzeichendiebstählen im Bereich Schleiz und Wurzbach gekommen war, konnte in der Nacht zu Donnerstag ein Tatverdächtiger gestellt werden. Gegen 23:30 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Ernst-Thälmann-Straße in Schleiz einen jungen Mann, der mehrere Kennzeichen mit sich führte und informierte umgehend die ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:01

    LPI-SLF: Arbeiter stürzt mir Arbeitsmaschine Abhang hinab und wird eingeklemmt

    Mellenbach- Glasbach (ots) - Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Bereich Schwarzatal/ Mellenbach ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 41-jähriger Arbeiter führte mit einem Rücketraktor Arbeiten durch, als das Fahrzeug in einen Graben geriet und anschließend rund 30 Meter einen Hang hinabrutschte. Der Traktor überschlug sich dabei mehrfach. Der Fahrer wurde im ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 09:32

    LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

    Rudolstadt (ots) - Am Mittwoch, gegen 20.50 Uhr, wurde der 48-jährige Fahrer eines PKW in Rudolstadt in der Saalfelder Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der mit ihm gerichtsverwertbar durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 0,8 Promille. Gegen den Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: ...

    mehr
