Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Arbeiter stürzt mir Arbeitsmaschine Abhang hinab und wird eingeklemmt

Mellenbach- Glasbach (ots)

Am Donnerstagmorgen ereignete sich im Bereich Schwarzatal/ Mellenbach ein schwerer Arbeitsunfall. Ein 41-jähriger Arbeiter führte mit einem Rücketraktor Arbeiten durch, als das Fahrzeug in einen Graben geriet und anschließend rund 30 Meter einen Hang hinabrutschte. Der Traktor überschlug sich dabei mehrfach. Der Fahrer wurde im Führerhaus eingeklemmt und schwer verletzt. Einsatzkräfte der Feuerwehr konnten ihn aus der Maschine befreien. Anschließend wurde der Mann mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der Traktor kam schließlich in der Schwarza unweit der Bahnschienen zum Stillstand. Neben der Landespolizei und der Bundespolizei waren u.a. auch die Feuerwehr und das Umweltamt im Einsatz. Aufgrund der Bergungsmaßnahmen kam es im Bereich der Landesstraße 1112 bis zum Mittag zu zeitweisen Sperrungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen.

