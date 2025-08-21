PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Kennzeichendieb in Schleiz gestellt - über 30 Kennzeichen sichergestellt

Schleiz (ots)

Nachdem es in den vergangenen Tagen vermehrt zu Kennzeichendiebstählen im Bereich Schleiz und Wurzbach gekommen war, konnte in der Nacht zu Donnerstag ein Tatverdächtiger gestellt werden. Gegen 23:30 Uhr bemerkte ein Zeuge in der Ernst-Thälmann-Straße in Schleiz einen jungen Mann, der mehrere Kennzeichen mit sich führte und informierte umgehend die Polizei. Die Beamten stellten einen 18-Jährigen, der aus einer betreuten Einrichtung in Schleiz abgängig war, fest. Im Rahmen der weiteren Ermittlungen konnten in dessen Zimmer mehr als 30 entwendete Kennzeichen aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund einer geistigen Einschränkung des Tatverdächtigen gestalteten sich die Befragungen eher schwierig. Die weiteren Ermittlungen, auch zur Tatmotivation, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

