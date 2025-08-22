Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dringend Zeugen nach Brand des Mooshäuschens gesucht

Wilhelmsdorf (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache des Mooshäuschens am Montag werden weiterhin dringend Zeugen gesucht. In den zurückliegenden Tagen waren neben dem Brandursachenermittler der KPI Saalfeld auch Kollegen der Kriminaltechnik am Tatort, suchten und sicherten Spuren. Hinsichtlich der Brandursache können momentan keine Angaben gemacht werden, da noch weitere Untersuchungen und auch Befragungen von Zeugen ausstehen.

Insbesondere sucht die Kriminalpolizei nach einer männlichen Person, die zwischen 16:30 und 17:00 Uhr durch Passanten auf dem Wichtelpfad gesehen wurde- der Mann, der zunächst als Zeuge gesucht wird, lief anschließend in Richtung Wilhelmsdorf.

Der Gesuchte wurde wie folgt beschrieben:

- männlich

ca. 60-65 Jahre alt ca. 160-165cm groß schlanke Gestalt Brillenträger bekleidet mit blauem Pullover, kurzer Hose führte eventuell einen Geh-oder Walkingstock mit hatte ein auffälliges Gangbild/ ähnlich einer Gehbeeinträchtigung/ Gehbehinderung

Wer kennt diese Person und kann Angaben zur Identität machen? Liegen Erkenntnisse zu einem genutzten Fahrzeug vor?

Hinweise nimmt die KPI Saalfeld (03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0214978 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell