PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Dringend Zeugen nach Brand des Mooshäuschens gesucht

Wilhelmsdorf (ots)

Im Rahmen der Ermittlungen zur Brandursache des Mooshäuschens am Montag werden weiterhin dringend Zeugen gesucht. In den zurückliegenden Tagen waren neben dem Brandursachenermittler der KPI Saalfeld auch Kollegen der Kriminaltechnik am Tatort, suchten und sicherten Spuren. Hinsichtlich der Brandursache können momentan keine Angaben gemacht werden, da noch weitere Untersuchungen und auch Befragungen von Zeugen ausstehen.

Insbesondere sucht die Kriminalpolizei nach einer männlichen Person, die zwischen 16:30 und 17:00 Uhr durch Passanten auf dem Wichtelpfad gesehen wurde- der Mann, der zunächst als Zeuge gesucht wird, lief anschließend in Richtung Wilhelmsdorf.

Der Gesuchte wurde wie folgt beschrieben:

   -     männlich

ca. 60-65 Jahre alt ca. 160-165cm groß schlanke Gestalt Brillenträger bekleidet mit blauem Pullover, kurzer Hose führte eventuell einen Geh-oder Walkingstock mit hatte ein auffälliges Gangbild/ ähnlich einer Gehbeeinträchtigung/ Gehbehinderung

Wer kennt diese Person und kann Angaben zur Identität machen? Liegen Erkenntnisse zu einem genutzten Fahrzeug vor?

Hinweise nimmt die KPI Saalfeld (03672-417 1464) unter Nennung der Vorgangsnummer 0214978 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 22.08.2025 – 09:42

    LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und LKW: Fahrerin verletzt

    Saalfeld (ots) - Am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, befuhr die 66-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld die Puschkinstraße vom Darrtor kommend mit Fahrtrichtung Bahnhof. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem entgegenkommenden LKW zusammen. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 09:18

    LPI-SLF: Aufhebung der Öffentlichkeitsfahndung nach vermisster 37-Jährigen

    Neustadt an der Orla (ots) - Die seit dem 16.08.2025 vermisste 37-Jährige wurde am gestrigen Abend wohlbehalten aufgefunden. Die Polizei bedankt sich für alle gegebenen Hinweise aus der Bevölkerung. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Saalfeld Pressestelle Telefon: 03671 56 1503 E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de ...

    mehr
  • 22.08.2025 – 09:17

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Rudolstadt (ots) - Am gestrigen Tag, gegen 14.25 Uhr, befuhr der 83-jährge Fahrer eines PKW die Kreisstraße aus Richtung Cumbach kommend in Richtung Schloßkulm. In einer Linkskurve kam er von der Fahrbahn nach rechts ab und kollidierte mit einem Telekommunikationsmast. Die 88-jährige Beifahrerin zog sich dabei Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren