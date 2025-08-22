Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zusammenstoß zwischen PKW und LKW: Fahrerin verletzt

Saalfeld (ots)

Am Donnerstag, gegen 11.30 Uhr, befuhr die 66-jährige Fahrerin eines PKW in Saalfeld die Puschkinstraße vom Darrtor kommend mit Fahrtrichtung Bahnhof. Aus bisher unbekannter Ursache geriet sie in den Gegenverkehr und stieß hier mit dem entgegenkommenden LKW zusammen. Die Frau erlitt Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden. Die Feuerwehr war im Einsatz. Bis zur Bergung des Fahrzeuges kam es zu Verkehrsbehinderungen.

