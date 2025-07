Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Gefahrstoffzug Stockach: Bereit für den Ernstfall - Intensive Übung sichert Schutz der Bevölkerung

Bild-Infos

Download

6 weitere Medieninhalte

Stockach (ots)

Wenn es brenzlig wird und Gefahrstoffe im Spiel sind, ist schnelle und kompetente Hilfe unerlässlich. Um für solche Ernstfälle bestens gerüstet zu sein, hat der Gefahrstoffzug der Freiwilligen Feuerwehr Stockach am Samstag 19. Juli eine umfassende und realitätsnahe Übung abgehalten, um im Ernstfall den Schutz der Bevölkerung effektiv gewährleisten zu können.

Im Fokus stand dabei das Erkennen und Eindämmen eines austretenden unbekannten Stoffes, die Dekontamination von Einsatzkräften. Ein zentraler Bestandteil der Übung war der korrekte Umgang mit der speziellen Schutzausrüstung, insbesondere den gasdichten Chemikalienschutzanzügen (CSA). Diese Anzüge schützen die Einsatzkräfte vor schädlichen Substanzen, erfordern jedoch ein hohes Maß an Training und Erfahrung im An- und Ablegen sowie in der Bewegung unter erschwerten Bedingungen.

Die Dekontamination spielte ebenfalls eine große Rolle. Hier wurde der Aufbau und Betrieb von Dekontaminationsstrecken trainiert, durch welche die Einsatzkräfte sicher von den Gefahrstoffen befreit werden können. Dies ist ein entscheidender Schritt, um eine weitere Ausbreitung von Schadstoffen zu verhindern und die Gesundheit aller Beteiligten zu schützen.

Der Gefahrstoffzug Stockach setzt sich aus speziell geschulten Feuerwehrleuten zusammen, die über umfangreiches Fachwissen im Bereich Chemie und Gefahrgut verfügen. Der Gefahrstoffzug Stockach ist nicht nur für Einsätze in Stockach selbst zuständig, sondern auch für die umliegenden Gemeinden sowie eingebunden in die Gefahrstoffstrukturen des Landkreis Konstanz.

***

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Stockach, übermittelt durch news aktuell