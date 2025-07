Freiwillige Feuerwehr Stockach

FW Stockach: Brand einer Gartenhecke

Stockach-Wahlwies (ots)

Die Abteilungen Wahlwies, Espasingen und Kernstadt der Feuerwehr Stockach wurden am 30.06.2025 um 15:48 Uhr mit dem Stichwort "B1 - Hecke" in den Scheffelweg in Wahlwies alarmiert.

Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte hatten Anwohner mit einem Gartenschlauch bereits eine etwa 3 Meter hohe Thujahecke auf 5-6 Metern Länge sowie die angrenzende Raenfläche abgelöscht. Der Rolladen am daneben stehenden Gebäude hatte sich aufgrund der großen Hitzeentwicklung bereits stark verformt.

Die Feuerwehr löschte verbliebene Glutnester ab und wässerte die Hecke sowie die angrenzende Wiese großflächig, um ein mögliches erneutes Aufflammen zu verhindern. Das Gebäude und die Umgebung wurden mit einer Wärmebildkamera kontrolliert.

Im Einsatz waren die Abteilungen Wahlwies und Espasingen mit insgesamt ca. 40 Einsatzkräften. Die Abteilung Kernstadt konnte den Einsatz auf der Anfahrt abbrechen. Weitere Einsatzkräfte waren in den Feuerwehrhäusern in Bereitschaft. Die Polizei war ebenfalls mit an der Einsatzstelle.

Die Feuerwehr bittet nochmals ausdrücklich um Vorsicht! Bei der derzeitigen Witterung und der Trockenheit reicht schon der kleinste Funke, um die Vegetation in Brand zu setzen. Melden Sie Brände oder Rauchentwicklungen sofort über den Notruf 112. Hindern Sie Entstehungsbrände durch eigene Löschversuche an der weiteren Ausbreitung nur, wenn Sie sich dabei nicht selbst in Gefahr bringen.

