Polizeiinspektion Lauterecken

POL-PILEK: Junger Krad-Fahrer flüchtet vor Polizei

Meisenheim/Callbach/Rehborn (ots)

Am Donnerstag, 21.08.2024, fiel der Polizei in Lauterecken gegen 16:20 Uhr eine weiß- bzw. orangefarbene Motocrossmaschine im Bereich der B420 bei Callbach auf, da an dem Motorrad kein Kennzeichen angebracht war. Bei Erblicken der Streife beschleunigte der Fahrer sein Motorrad und flüchtete in Richtung Meisenheim in die Hans-Frank-Straße. Dort überholte der junge Mann im Bereich der Tankstelle mehrere Fahrzeuge. Das Motorrad konnte wenig später hinter einem Anwesen festgestellt werden, jedoch ohne den dazugehörigen Fahrer. Zuvor fiel das Fahrzeug bereits im Bereich Odernheim und Rehborn hinsichtlich auffälliger Fahrweise auf. Die Polizei bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem Fahrer geben können oder welche gegebenenfalls durch die Fahrweise gefährdet wurden, sich mit der Polizeiinspektion Lauterecken unter der Telefonnummer 0631-369-14599 in Verbindung zu setzen.

